سوريا تعلن مقتل عنصري أمن باشتباكات مع مجموعة تابعة لـ"داعش"

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الخميس مقتل اثنين من عناصرها خلال تنفيذها عملية أمنية ضد مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دمشق.



منذ وصولها إلى الحكم إثر إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكرّرة توقيف عناصر أو تفكيك شبكات تابعة للتنظيم المتطرف، الذي تتهمه بتنفيذ اعتداءات عدة في البلاد.



وأفادت قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن "عملية أمنية" بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت "خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة رنكوس" في ريف دمشق الغربي.