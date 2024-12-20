أمريكا تلغي جائزة الـ 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع

أكدت دبلوماسية أمريكية أن واشنطن ألغت جائرة الـ 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع ولن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه.

وأبلغت الدبلوماسية الأمريكية الزعيم الجديد لسوريا أحمد الشرع الجمعة أن واشنطن ألغت المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، بينما رحبت بـ"الرسائل الايجابية" التي أعرب عنها خلال المحادثات معه وتضمنت تعهدا بمحاربة الارهاب.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف للصحافيين بعد لقاء الشرع في دمشق "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".

وكشفت أن الشرع تحدث عن أولوياته في سوريا والتي تتلخص في وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي.

وأضافت : ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا وأعلن الشرع التزامه بذلك.

وأكدت أن واشنطن ترحب برسائل إيجابية من هيئة تحرير الشام وستتابع إحراز التقدم في هذه المبادئ والإجراءات، مشيرة إلى ان واشنطن تنظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم.