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الشرق الأوسط

سوريا: خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز

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وكالات

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا عن خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة أدى إلى فقدان نحو 60 ميغاواط من مخصصات محافظة درعا ما استدعى تفعيل برنامج تغذية بواقع ساعة ونصف بشكل مؤقت إلى حين تحسن واقع التوليد وعودة الاستطاعة المتاحة إلى مستويات أفضل.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا أن محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين خرجت عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات ولا يزال الحريق الناجم عن الانفجار مستمراً حتى الآن فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث.

وأضافت إن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة، وسيتم نشر المستجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية تباعاً.