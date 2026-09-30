دمشق تنفي عزم ألمانيا ترحيل 700 ألف لاجئ سوري

نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية السورية نهلة عثمان صحة ما يتم تداوله حول عزم ألمانيا ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن المباحثات جارية مع برلين لبحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في ‏المجتمع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم الأربعاء عن عثمان قولها إنه "بعد الاجتماع الذي عقدناه مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين يوم 24 سبتمبر الجاري، نؤكد أن ما يتم تداوله حول ترحيل 700 ألف لاجئ لا أساس له من الصحة، ولا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الألمانية".

وأضافت: "نسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية، إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندَمجوا في المجتمع، إضافة إلى العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا".

وشددت على أن إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية مستمرة في متابعة أوضاع اللاجئين والمغتربين السوريين في كل مكان، والعمل الحثيث مع كل الجهات الدولية والدول المضيفة لضمان حقوقهم وكرامتهم.