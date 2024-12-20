"لأسباب أمنية".. إلغاء مؤتمر صحافي للوفد الأميركي في دمشق

أعلنت السفارة الأميركية في دمشق إلغاء مؤتمر صحافي كان من المقرر أن تعقده مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف "لأسباب أمنية"، وفق ما قالته متحدثة للصحافيين.

وقالت رنا حسن من طاقم السفارة في دمشق: "للأسف.. تم إلغاء المؤتمر الصحافي لأسباب أمنية"، من دون أن تحدد ماهيتها.

وكان من المقرر أن تتحدث ليف للصحافيين في أحد فنادق العاصمة السورية بعد عقدها والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات.

ورداً على سؤال عما إذا التقى الوفد قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الذي يقود السلطة الجديدة في البلاد، أجابت "لا أعرف".



