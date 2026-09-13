7 قتلى بأعمال شغب داخل سجن شمالي سوريا

لقي 7 سجناء حتفهم إثر حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن بكوباني (عين العرب) ذات الغالبية الكردية أقصى شمالي سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، أمس، بعد أعمال عنف شهدتها المدينة إثر مقتل مقاتل كردي سابق.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، بمقتل 7 سجناء وإصابة العشرات بحروق وحالات اختناق جراء استعصاء في سجن عين العرب كوباني بريف حلب.

وأشار إلى أن السجناء أشعلوا خلال الاستعصاء النيران في السجن وامتدت لعدد من المهاجع.

وأوضح الأمن الداخلي السوري، في بيان، أن إدارة سجن عين العرب كوباني لم تنتقل بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية، مضيفاً أن عملية الاستلام والتسليم تخضع لمسار قضائي وقانوني. وقال إنه شرع في تحقيقات من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

واندلعت، الجمعة، أعمال عنف في كوباني خلال احتجاجات على مقتل مقاتل كردي سابق، وفق التلفزيون الرسمي الذي أفاد بأن خارجين عن القانون اعتدوا على سيارات لقوى الأمن وسط المدينة وعلى مبنى مديرية الأمن الداخلي.

وعُثر على جثة سامي شيخموس حسو المعروف باسم سيبان، مصابة بالرصاص، الخميس الماضي، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد ورود أنباء عن خطفه. وتجمع أكراد في عدة مواقع في شمال وشمال شرق سوريا احتجاجاً على مقتله.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أعمال الشغب في السجن اندلعت إثر توتر بين المعتقلين عقب انتشار قوات الأمن خارجه، وتداول شائعات بوجود نية لنقلهم. ودان محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب سامي شيخموس حسو، في حادثة مرفوضة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والشرعية.