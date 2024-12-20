أردوغان: يجب القضاء على التنظيمات الإرهابية من أجل سوريا جديدة آمنة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين القضاء على تنظيم داعش ومقاتلي حزب العمال الكردستاني والجماعات المرتبطة بهما من أجل إقامة سوريا جديدة آمنة ومستقرة.

وفي حديث للصحفيين خلال رحلة العودة من اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي الذي استضافته مصر، قال أردوغان للصحفيين إن تركيا ستدعم القيادة السورية الجديدة في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.

وقال إنه لا يعتقد أن أي قوة ستواصل العمل مع مثل هذه التنظيمات في سوريا بعد الآن، في إشارة واضحة إلى التعاون بين وحدات حماية الشعب الكردية والولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.

وأضاف "يتعين القضاء على تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ومن على شاكلته من الجماعات التي تهدد بقاء سوريا".