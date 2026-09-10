14 قتيلاً بانفجار مستودع أسلحة في إدلب

قُتل 14 شخصاً وأصيب 11 آخرون، أمس، بانفجار مستودع مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، فيما تواصل فرق الدفاع المدني والطوارئ عمليات تأمين الموقع وسط مخاوف من انفجارات إضافية.

وقالت مديرية صحة إدلب إن الحصيلة لا تزال غير نهائية، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، فيما أكدت فرق الطوارئ استمرار عمليات إخماد الحرائق وانتشال الضحايا وتأمين الذخائر غير المنفجرة.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن الانفجار وقع داخل مخزن مؤقت تستخدمه الوزارة لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، مشيرة إلى وقوع إصابات بين عدد من العاملين فيها.

ولم تعلن السلطات حتى الآن سبب الانفجار، في وقت أظهرت مشاهد من الموقع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان واندلاع حرائق، بينما أعاقت انفجارات متتالية ووجود ذخائر غير منفجرة عمليات الإطفاء والإنقاذ.

ويعد الحادث الثاني من نوعه في محافظة إدلب خلال نحو عشرة أيام، إذ قُتل خمسة أشخاص على الأقل مطلع سبتمبر الجاري بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش.

وشهدت إدلب خلال الأشهر الماضية حوادث مماثلة ناجمة عن مستودعات أسلحة ومخلفات حرب، في ظل انتشار كميات كبيرة من الذخائر التي خلفتها سنوات الصراع في المحافظة.