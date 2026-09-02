سوريا تحت ضغط الجبهات الداخلية

عادت بؤر التوتر الداخلي إلى واجهة المشهد السوري، أمس، مع مقتل خمسة أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في إدلب.

وإصابة عشرة من عناصر الأمن الداخلي باشتباكات في السويداء، في تطورات تعيد المخاوف من تجدد العنف، ولا سيما في الجنوب الذي شهد العام الماضي مواجهات دامية على خلفية طائفية.

وأفادت وكالة «سانا»، نقلاً عن مديرية الصحة في إدلب، بمقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش، في حين قال مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس»، إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح. ولم تعلن السلطات سبب الانفجار.

وأظهرت صور نشرتها «سانا» سيارة متفحمة وأضراراً طالت الطريق ومباني محيطة، في أحدث حلقة من انفجارات شهدتها إدلب خلال الفترة الماضية داخل مستودعات ومواقع مرتبطة بالأسلحة ومخلفات الحرب.

إصابة

وفي الجنوب، أفاد التلفزيون السوري بإصابة عشرة من عناصر قوى الأمن الداخلي بعدما استهدفت مجموعات وصفها بأنها «خارجة عن القانون» نقاطاً في تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، بعد يوم من مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات غرب مدينة السويداء، وفق مصدرين أمنيين محليين لـ«فرانس برس».

وفي المقابل، اتهم «الحرس الوطني»، المحسوب على الزعيم الدرزي حكمت الهجري، القوات الحكومية بإطلاق قذائف هاون ونيران رشاشات على محور غرب المدينة، وقال إن طفلاً أصيب، محذراً من الرد على أي هجمات جديدة.

وتكتسب المواجهات حساسية خاصة في محافظة شهدت في يوليو 2025 أعمال عنف على خلفية طائفية. ووثقت لجنة تحقيق رسمية مقتل 1760 شخصاً على الأقل، في حين أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من ألفي قتيل، بينهم 789 مدنياً درزياً، وسط تقارير عن انتهاكات وإعدامات ميدانية.

وبينما تواجه دمشق تحدي تثبيت الاستقرار الداخلي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني استمرار المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر 2024 والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وقال إن سوريا سجلت 65 توغلاً إسرائيلياً خلال يوليو و52 خلال أول 18 يوماً من أغسطس.

اتفاقية

وبالتوازي، بحث الشيباني مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في دمشق اتفاقية شراكة شاملة وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني، مع الإعلان عن رحلات مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 سبتمبر. وفي مؤشر إضافي على استعادة الربط الخارجي، أعلنت «سانا» وصول أول رحلة مباشرة لشركة «ليف أفييشن» الألمانية من كولن إلى مطار دير الزور.