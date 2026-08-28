الشرع يعيّن مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، مرسوما يقضي بتعيين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السابق مصطفى خليل عبدي، المعروف باسم "مظلوم عبدي"، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

ويأتي المرسوم بعد يومين من إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

وكان عبدي قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، "انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة"، مضيفا أن الرئيس الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم.