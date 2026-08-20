قائد "سوريا الديمقراطية" يعلن إنجاز دمج المؤسسات في الدولة

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الخميس، إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد، إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات الدولة الوطنية تمت وانتهت".

وأضاف عبدي "من الآن فصاعدا نبدأ مرحلة جديدة"، بعد سنوات شكّل فيها الأكراد رأس حربة في قتال "داعش" وتمكنوا إثر اندلاع النزاع عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة.