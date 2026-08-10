سوريا.. خفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية.. ويوقف مجموعة

أحبطت قوات خفر السواحل السورية، في عملية أمنية محكمة، محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحريّة على متن قارب أُعد خصيصاً لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت الجهات المختصة أن القوات نجحت خلال العملية في ضبط القارب المستخدم في عملية التهريب، إلى جانب كميات مخزنة من مادة المازوت جرى تجهيزها لتشغيل المحركات وتزويدها بالوقود اللازم لضمان قطع رحلة الهروب في عرض البحر.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين؛ إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام البائد ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار.

السياق ذاته، تتواصل التحقيقات المكثفة لكشف كافة خيوط وملابسات العملية، وتحديد الشبكة المدبرة والقائمين على تنظيمها، فضلاً عن ملاحقة جميع المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد هذه العملية النوعية مستوى الجاهزية العالية واليقظة الأمنية المستمرة التي تتمتع بها قوات خفر السواحل، ودورها المحوري في حماية المياه الإقليمية، وتأمين الشريط الساحلي، والتصدي بحزم لكافة أشكال تهريب البشر، ومحاولات الهجرة غير النظامية، والأنشطة البحرية الخارجة عن القانون.