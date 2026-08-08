الإمارات تُدين بشدة التفجير الإرهابي في جرمانا السورية

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة للركاب في جرمانا، قرب العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا، مؤكدة موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب، ومعلنة تضامنها الكامل مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

بدورها، أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بعبوة ناسفة في منطقة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا، ودعمها لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والمحافظة على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ومجددة موقفها الثابت والرافض لجرائم العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الأبرياء الآمنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الانفجار بلغت 14 مصاباً، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات، بعد أن تبين أن الإعلان الأولي عن سقوط قتيلين جاء نتيجة خطأ في التقييم إثر العثور على أشلاء في موقع الانفجار تعود لمصابين بإصابات بالغة.