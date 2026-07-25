الشرع وغوتيريش يبحثان في دمشق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم في دمشق، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والتنموية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا، مع التأكيد على احترام السيادة والوحدة السورية.

وجاءت هذه المباحثات في إطار أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى العاصمة السورية منذ عام 2009، حيث أكد غوتيريش في تصريح له عبر منصة "إكس" وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، مناشدا المجتمع الدولي عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري.

وعلى صعيد متصل، عقدت في دمشق جلسة مباحثات وزارية موسعة ترأسها وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، والأمين العام للأمم المتحدة، ركزت على وضع آليات الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة، وتوجيه التعاون المشترك بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لتعزيز استقرار سوريا.