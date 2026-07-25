غوتيريش يدعو الى احترام سيادة سوريا ووقف "الانتهاكات" في الجولان المحتل

طالب أنطونيو غوتيريش السبت الى وقف "الانتهاكات" في الجولان الذي تحتله إسرائيل، داعيا الى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وذلك خلال زيارة الى دمشق هي الأولى يجريها الأمين العام للأمم المتحدة منذ 17 عاما.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن "الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها هي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، معتبرا أن "ما يجري في المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

من جهته، طالب الشيباني بـ"انسحاب اسرائيلي فوري وغير مشروط" من المناطق التي تقدّمت إليها القوات الاسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024.