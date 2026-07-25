غوتيريش أول أمين عام للأمم المتحدة يزور سوريا منذ ما قبل الحرب

بدأ الأمين ​العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى سوريا اليوم ‌السبت ​هي الأولى التي يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ اندلاع حرب استمرت قرابة 14 عاما ًوأودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين.

ومن المقرر ‌أن يلتقي غوتيريش بالرئيس أحمد الشرع.

وقال المتحدث باسم ⁠الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي أيضا بوزير الخارجية ​السوري أسعد ⁠الشيباني، ومسؤولين ⁠حكوميين آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني السوري.

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش سيؤكد أن البلاد أمامها فرصة "ليس فقط للتعافي ⁠من الصراع، بل أيضا لوضع الأسس لمستقبل لسوريا يكون أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع السوريين".

ومن المتوقع أن تستغرق زيارة غوتيريش لدمشق عدة أيام.