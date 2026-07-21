غوتيريش يزور سوريا ويلتقي الشرع

يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي بإسمه ستيفان دوجاريك اليوم.

وقال دوجاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأضاف أن الأمين العام ينوي خلال زيارة الى دمشق، إعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، كما سيشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأشار الى أن زيارة غوتيريش الى سوريا ستتسح له فرصة للاطلاع عن كثب على آمال وتحديات المرحلة الانتقالية السياسية وجهود التعافي في البلاد، فضلاً عن الآثار المستمرة لسنوات الصراع.

وقال إن برنامج الأمين العام في سوريا يتضمن لقاء ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية، والمنظمات النسائية، وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع السوري، وأيضا زيارة مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف"، المنتشرة في منطقة الجولان.