نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً على سفح جبل الشيخ

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه عقد أمس اجتماعاً أمنياً على سفح مرتفعات الجولان المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد أن سيطرت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو أجرى تقييماً أمنياً بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك).

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس بتوغل دبابات إسرائيلية في قرية صيدا بالجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا.

وقال «المرصد»: إن «القوات الإسرائيلية فتشت ثكنة عسكرية لقوات النظام السابق في محيط قرية المقرز، القريبة من قرية صيدا، بحثاً عن أسلحة وذخائر بعد أن أطلقوا النار في الهواء لمنع اقتراب أي شخص من مواقع التفتيش».

وأضاف: «هذا التطور العسكري يأتي في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ويعكس تحركات مستمرة على الأرض في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل». وأشار «المرصد» إلى أن «القوات الإسرائيلية كانت قد طلبت من الأهالي في المناطق التي توغلت إليها حديثاً بالقرب من الجولان السوري بتسليم السلاح».