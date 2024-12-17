نتانياهو يعقد اجتماعاً أمنياً على جبل الشيخ في سوريا

عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً على مرتفعات الجولان المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد أن سيطرت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.

وأكد مكتب نتانياهوفي بيان أن" نتانياهو أجرى تقييماً أمنياً بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك)".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتانياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في أعقاب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

