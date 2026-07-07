بعد انفجار دمشق.. الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون

أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق.

وأكدت الرئاسة الفرنسية سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق

وسمع دوّى انفجار قوي لم تتضح أسبابه بعد الثلاثاء في وسط العاصمة السورية، تبعه تصاعد دخان من مكان قريب من فندق راق أمضى فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليلته، وفق شهود عيان.

وقد سُمع دوي انفجار على الأقل ترددت أصداؤه في أنحاء عدة من دمشق، قبل تصاعد أعمدة دخان وتوجّه سيارات الإسعاف الى المكان، في وقت كان ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ إطاحة الحكم السابق، يعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي.