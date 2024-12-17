الأمم المتحدة ترحب بالتزام حكومة تصريف الأعمال السورية بحماية المدنيين

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزام حكومة تصريف الأعمال في سوريا بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.

كما رحب بالاتفاق الذي تم أمس بين الأمم المتحدة وسوريا بشأن ضمان منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.

وشدد غوتيريش، في بيان له أمس "الاثنين"، على ضرورة أن يحتشد المجتمع الدولي خلف الشعب السوري، في الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل.