سوريا تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب

أرجأت السلطات السورية، الأحد، انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من الإثنين إلى موعد يُحدّد لاحقاً، وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي.

وجاء في القرار الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات المجلس أنه "يُؤجّل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يُحدّد لاحقاً"، من دون أن يُورد الأسباب.

وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس "أحمد الشرع" آخر سبعين عضواً فيه، بموجب مرسوم رئاسي، لينضموا إلى الأعضاء الذين اختيروا عبر هيئات ناخبة محلية وفق آلية مؤقتة لا تتضمن اقتراعاً عاماً مباشراً، في عملية جرت في أكتوبر وأثارت جدلاً ولاقت اعتراضاً من مكونات سورية رئيسية.