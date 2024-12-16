الأسد في بيان منسوب له: لم أغادر سوريا "بشكل مخطط له"

أكد بشار الأسد، الاثنين، في بيان أنه لم يغادر دمشق "بشكل مخطط له" يوم سقوط حكمه، مؤكداً أن موسكو طلبت إجلاءه مساء الأحد 8 ديسمبر الجاري، من قاعدة حميميم، في تصريح ينسب له ونشر على تيليغرام.

وقال الأسد في البيان الذي نشرته صفحات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر ".

وأضاف: "طلبت موسكو من قيادة القاعدة (حميميم) العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر".

وأكّد الأسد: "مع سقوط الدولة بيد الإرهاب، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء، يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه".