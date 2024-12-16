عشرات القتلى بهجمات لـ«داعش» في البادية السورية

مع تزايد المخاوف بشأن عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن عشرات الأشخاص قتلوا في 6 هجمات لتنظيم داعش بالبادية السورية، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد وفراره من البلاد.

وأوضح المرصد السوري أنه «منذ فرار رأس النظام بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، شن تنظيم داعش 6 هجمات، أسفرت عن مقتل 70 شخصاً بين مدنيين وعسكريين تابعين للجيش السوري».

وأضاف أن التنظيم الإرهابي «يبدو أنه يستغل الفراغ الأمني والتوترات التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة وتغيّر خريطة السيطرة، وترك قوات النظام السابق والميليشيات مواقعها في البادية السورية».

وأوضح أن «5 هجمات في حمص أسفرت عن مقتل 64 شخصاً، هم 52 عنصراً من قوات النظام السابق جرى إعدامهم، و12 مدنياً بينهم 9 من رعاة الأغنام».

وفي دير الزور، شن تنظيم داعش هجوماً أسفر عن مقتل 6 موظفين في حقل التيم النفطي.