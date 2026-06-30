توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.
وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: تعبّر المملكة عن رفضها التام لما تقوم به القوات الإسرائيلية من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
وشددت السعودية على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية. إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية التركية بشدة، التوغلات والهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا.
وقالت الوزارة في بيان: ندين بشدة الهجمات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا، والتي تنتهك سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها.. إن هذه الهجمات التي تمس بأرواح وممتلكات الشعب السوري وتجعل حياة المدنيين في المنطقة أكثر صعوبة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأضافت الوزارة: نجدد دعوتنا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته ووضع حدٍ لهذه الهجمات.