لندن تجري "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام في سوريا

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن بلاده تجري "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة الذي أطاح الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وصرّح لامي لوسائل إعلام بريطانية أن هيئة تحرير الشام "تظل منظمة إرهابية محظورة (في المملكة المتحدة)، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، لذلك لدينا اتصالات دبلوماسية" تهدف خصوصاً لضمان إنشاء "حكومة تمثيلية" وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأضاف "نريد أن نرى حكومة ذات صفة تمثيلية، حكومة جامعة، ونريد أن نرى مخزونات الأسلحة الكيميائية مؤمنة، ولا تستخدم، ونريد أن نضمن عدم استمرار العنف".

وتابع "لكل هذه الأسباب، وباستخدام كل القنوات المتاحة لنا، وهي قنوات دبلوماسية واستخباراتية بالطبع، فإننا نسعى إلى التعامل مع هيئة تحرير الشام في كل ما يقتضيه الأمر".