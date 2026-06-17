ترامب يكشف: تحدثت مع الشرع بشأن "حزب الله"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه تحدث ​مع نظيره السوري أحمد الشرع حول محاربة "حزب الله" في ​لبنان، وذلك بعد يوم من انتقاده لإسرائيل لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين وعدم إنجاز المهمة.

وردا على سؤال وجه إليه خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان-ليه-بان بفرنسا عما إذا كان قد تحدث مع الشرع بشأن "حزب الله"، أومأ ترامب برأسه وقال "نعم". وعندما سُئل عما إذا كان الشرع مستعدا لهذه المواجهة قال ⁠ترامب إنه سيتحدث عن ذلك لاحقا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن انتقد ترامب تكتيكات إسرائيل في محاربة "حزب الله"، بينما أشاد بالشرع، الذي تولى السلطة في سوريا عام 2025 بعد سنوات من الحرب الأهلية، ويتصرف بحذر منذ الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران في ‌أواخر فبراير.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء على هامش القمة "أعتبر أن (لبنان) يمثل حربا صغيرة، وإيران حربا كبيرة، لكن لدينا تلك المشكلة الصغيرة التي تطل برأسها باستمرار، وهي"حزب الله"".