بلينكن: دور "قسد" حيوي لمنع عودة "داعش".. وإسرائيل تريد ضمان أمنها

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن دور مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة "داعش" إلى سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجهاً إلى تركيا، حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان ضمن جولته لبحث الأزمة السورية: "في وقت نريد فيه رؤية هذا الانتقال.. نحو طريق أفضل للمضي قدما في سوريا، يجب أن نضمن عدم عودة داعش. والدور الحيوي لضمان عدم حدوث ذلك هو لقوات سوريا الديموقراطية".

في جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إسرائيل التي نفذت مئات الغارات على سوريا منذ إطاحة الفصائل المسلحة المعارضة الرئيس بشار الأسد، تسعى لضمان عدم وقوع ترسانة الجيش السوري في "الأيدي الخطأ".

وقال بلينكن إن "الغرض المعلن من هذه الإجراءات الإسرائيلية هو ضمان أن المعدات العسكرية التي تخلى عنها الجيش السوري لن تقع في الأيدي الخطأ، إرهابيين ومتطرفين وما إلى ذلك.. لكننا سنتحدث، نتحدث فعليا، مع إسرائيل، ونتحدث مع آخرين، حول سبل المضي قدماً".







