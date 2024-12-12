"الإدارة الذاتية" ترفع علم الاستقلال السوري على مؤسساتها

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم، أنها قررت رفع علم الاستقلال السوري الذي اعتمدته "الثورة السورية" منذ العام 2011، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وأوردت في بيان أن "علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث" يعد رمزاً للمرحلة الجديدة، بعد انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن".

وقالت إنها قررت رفعه "على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة" لها في كافة مناطق سيطرتها.