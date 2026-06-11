مصادر سورية: ترامب يدعو الشرع لزيارة واشنطن الأحد المقبل

ذكرت تقارير صحفية سورية أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأحد المقبل، تلبية لدعوة وجّهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اتصال هاتفي بين الشرع وترامب، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أعلنت الرئاسة السورية، الأحد الماضي، أكّد الشرع -خلال الاتصال- أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيراً إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كذلك، شدّد الرئيس السوري على أهمية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.

و أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا، أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة بحث ملفات الدعم الاقتصادي ورفع العقوبات وتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، ولا سيما المستجدات في الجنوب اللبناني.

يشار إلى أن الزيارة المرتقبة ستكون الثالثة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارة أولى إلى نيويورك، في سبتمبر 2025، وزيارة ثانية إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وذلك في نوفمبر من العام نفسه.

وتأتي الزيارة المرتقبة في مؤشر على تصاعد وتيرة التواصل السياسي بين دمشق وواشنطن، خلال المرحلة الأخيرة، ولا سيما في الملفات المرتبطة برفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي، إلى جانب متابعة التطورات الإقليمية.