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الشرق الأوسط

سوريا تعلن إغلاق الممرات الجوية جنوب البلاد وتعليق العمليات في مطار دمشق لمدة 12 ساعة

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وام

دمشق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للبلاد بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء اليوم (الأحد) حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم (الإثنين).

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يشمل أيضاً تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق، مشيرة إلى أن الإغلاق يأتي في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، واستناداً إلى التقييمات الفنية المستمرة التي تجريها من خلال اللجنة المختصة بإدارة المخاطر.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي عقب تقييم فني شامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وعمليات الطيران وفق المعايير الدولية المعتمدة.