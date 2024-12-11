محمد البشير: وضع سوريا المالي بالغ السوء

كشف محمد البشير رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الأربعاء، أن وضع البلاد المالي بالغُ السوء، مشيراً إلى أن خزائن الدولة لا تحوي نقوداً بالعملة الصعبة.

وقال البشير إنه وفريقه يركزون الآن على إعادة اللاجئين السوريين، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لكنه أقر بصعوبة تحقيق ذلك مع افتقار البلاد للعملة الأجنبية الصعبة، مع الانهيار الكبير لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وعقد البشير جلسةً لمجلس الوزراء، ضمت وزراء الحكومة الانتقالية وفريق الحكومة في النظام السابق، بعد تكليفه من قبل هيئة تحرير الشام، بتشكيل حكومةٍ انتقاليةٍ في سوريا تدير البلاد حتى بداية مارس 2025.