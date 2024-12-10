دول أوروبية تعلق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتاً

أعلن عدد من الدول الأوروبية تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتاً عقب سقوط النظام السوري وسيطرة الفصائل السورية على البلاد.

إيطاليا

أعلنت إيطاليا يوم الاثنين تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتاً، عقب سقوط نظام بشار الأسد، وذلك اتباعا لنهج شركائها الأوروبيين، وفقا لما ذكرته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته ميلوني مع وزرائها في روما لتقييم تطورات الوضع في سوريا.

ألمانيا

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الاثنين أن برلين علّقت البتّ في طلبات لجوء السوريين في ظل "عدم وضوح الوضع" في بلادهم بعد سقوط بشار الأسد.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أعلن تعليق جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء القادمة من سوريا بشكل مؤقت بسبب الوضع غير الواضح هناك.

وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

وأوضحت وزيرة الداخلية أنه "نظرا لعدم وضوح الوضع... فرض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اليوم تجميدا للقرارات بشأن إجراءات اللجوء التي ما زالت قيد الدرس، الى أن تصبح الأمور أكثر وضوحا".

الدنمارك

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المجلس الدنماركي للاجئين إنه "قرر تعليق معالجة القضايا المتعلقة بأشخاص من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد".

وأكدت الوكالة أن النرويج قررت أيضا تعليق معالجة حالات اللاجئين السوريين لحين استقرار الوضع، مشيرة إلى أن التعليق يعني أن إدارة الهجرة النرويجية "لن ترفض، في الوقت الحالي، أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من السوريين الذين طلبوا اللجوء إلى النرويج".

النمسا

وأفادت قناة ORF التلفزيونية النمساوية نقلا عن وزير الداخلية في الجمهورية غيرهارد كارنر أن النمسا أوقفت إجراءات منح اللجوء للسوريين، في قرار يؤثر على حوالي 7300 حالة مفتوحة، كما تم تعليق طلبات لم شمل الأسرة.

ونقلت القناة عن كارنر قوله: "لقد وجهت الوزارة بإعداد برنامج للعودة والترحيل المنظم إلى سوريا"، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة جميع تصاريح اللجوء الصادرة.

فرنسا

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: "نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد".

فنلندا

كما أشار مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية، أن هلسنكي أوقفت معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين.

بريطانيا

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إيقاف أي قرارات بشأن طلبات اللجوء من البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث صرح متحدث باسم الوزارة: "أوقفت وزارة الداخلية القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية بينما نقيم الوضع الحالي".