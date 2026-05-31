الشرع وترامب يبحثان مسار ‏التعافي ‏في سوريا ورفع ‏ما تبقى من عقوبات

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال مع ترامب، اليوم الأحد، أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيراً إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وشدد الرئيس السوري على أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية والاستقرار.
كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، حيث أكد الرئيس الشرع أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.
من جانبه، أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
واتفق الجانبان في ختام الاتصال على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.