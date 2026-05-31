ترامب يعيّن توم برّاك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا وسيؤدي مهامه بدعم كامل من وزارة الخارجية

وقال ترامب إن براك سيواصل مهام منصبه سفيرا لـتركيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن رسمياً انتهاء مهام السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا.

وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن انتهاء مهمة باراك تحت هذا المسمى لا يعني ابتعاده عن ملفات المنطقة، مؤكداً أنه سيواصل أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.