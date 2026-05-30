فيضان الفرات يتسبب بتضرر 2400 عائلة سورية

تشهد محافظتا دير الزور والرقة في سوريا حالة استنفار غير مسبوقة بسبب تداعيات فيضان نهر الفرات، واستمرار ارتفاع منسوب النهر، والذي تسبب في وفاة 3 أطفال غرقاً، وفقدان طفل رابع، إلى جانب خروج 78 محطة مياه عن الخدمة، وعدد من الجسور، وغمر منازل وأراضٍ زراعية في عدد من المناطق.

كما تضررت 2400 عائلة جراء الفيضان في دير الزور، وفق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، الذي أضاف أن التأثيرات بلغت مناطق عدة في المحافظة، وخاصة الحوائج النهرية والأراضي الزراعية، وفُصلت خطوط كهرباء مهددة بالغمر، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني والزراعي.

وجاءت هذه الفيضانات بعد فتح بوابة تصريف المياه في سد الفرات كإجراء احترازي، نتيجة التدفق المائي الهائل القادم من الأراضي التركية، الذي قُدرت كميته بنحو 2000 متر مكعب في الثانية.

وأجرت وزارة الدفاع السورية، أمس، عمليات إخلاء ورفع للسواتر وتنفيذ إجراءات احترازية في عدة مناطق وقرى.