الرئيس السوري يتفقد مناطق الفيضانات في دير الزور

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور، الجمعة، برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وجاءت الزيارة في وقت استقدمت القوى البحرية في الجيش السوري، الجمعة، ‏عدداً من القوارب والزوارق إلى محافظة دير الزور، للمساهمة ‏بعمليات الإخلاء والنقل عبر ضفتي نهر الفرات، بعد الارتفاع الحاد ‏بمنسوب النهر.‏

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في وقت سابق الجمعة استنفار ‏عدد من تشكيلاتها والإدارات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، للمساهمة في مواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في ‏منسوب مياه الفرات بمحافظة دير الزور