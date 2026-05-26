الإفراج عن دفعة جديدة من منتسبي «قسد»

أفرجت الحكومة السورية أمس عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها، من المنتسبين إلى «قسد»، وذلك في منطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة، ضمن جهود الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ بنود «اتفاق 29 يناير 2026» مع «قسد»، وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.

وقال محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، في تصريح صحافي، إن عدد المفرج عنهم، بلغ 88 شخصاً، مبيناً أن عملية الإفراج تأتي استكمالاً لدفعات سابقة تم الإفراج عنها، بدعم ومتابعة من القيادة السورية.

وأشار إلى استمرار العمل لإطلاق سراح الموقوفين؛ «حيث ستكون هناك، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة، وصولاً إلى الإفراج عن جميع المعتقلين‏ بعد عيد الأضحى المبارك».