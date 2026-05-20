تصريحات الأب تثير أزمة .. أحمد الشرع يعتذر عن تصريحات والده في حق "دير الزور"

قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، اعتذاراً لأهالي محافظة دير الزور، على خلفية تصريحات أدلى بها والده الباحث والكاتب حسين الشرع، أثارت موجة غضب في المحافظة الواقعة شرقي البلاد، بعد أن وصف فيها أبناءها بعبارات اعتبروها مسيئة.

وكان حسين الشرع قد ظهر في «بودكاست»، ووصف خلاله أبناء دير الزور بـ«الهمج» وقال إن «الشوايا أفضل منهم»، وفق مقطع مصوّر تداولته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وأشار متابعون إلى أن مصطلح «الشوايا» يحمل لدى بعض المكونات في المنطقة دلالات مهينة مرتبطة برعي الأغنام، وأن التصريحات فُهمت على أنها إهانة ذات طابع عشائري وهوياتي.

وعلى إثر تداول المقطع صدرت بيانات عشائرية طالبت باعتذار صريح.

وعقب تصاعد ردود الفعل، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً بمحافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، نقل خلاله اعتذاره الشخصي، قائلاً إن «الكلام جرحني قبل ما يجرحكم»، مضيفاً أن «أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على راسنا». وشدّد على أن حقوقهم محفوظة، وأن تاريخهم ومواقفهم الوطنية «تشهد لهم قبل أي قول»، مشيراً إلى أن ما نُقل قد يكون «زلة أو نتيجة اجتزاء لبعض العبارات في سياق الحوار».

وفي الاتصال ذاته، توقّع الرئيس الشرع أن تصبح دير الزور إلى جانب الحسكة والمناطق المحيطة بهما «أحد أهم الأماكن الاقتصادية في سوريا»، وكشف عن خطط تنموية جارية تشمل مشاريع مستشفيات وجسور واستثمارات. كما دعاه أحد أبناء المحافظة إلى زيارتها، فيما أشار الشرع إلى أنه بحث مع المحافظ ترتيبات الزيارة في أقرب فرصة.

من جهته، نشر حسين الشرع تدوينة عبر «فيسبوك»، أكد فيها أن المقطع المنتشر جرى اقتطاعه من مقابلة طويلة وإخراجه عن سياقه بشكل متعمد، وأن حديثه كان يدور حول العنصرية والتفرقة المناطقية التي رسّختها سياسات النظام السابق، والإقصاء الذي عانى منه أهل الريف. وأشار إلى ارتباطه بعلاقات قوية مع أبناء المحافظة، قائلاً: «أنتمي للدير ويعرفني الإخوة والأصدقاء هناك»، ولفت إلى أنه طلب من معدّة البودكاست حذف الجزء الذي اعتبره إساءة غير مبررة «لا شكلاً ولا مضموناً».

وانقسمت ردود الفعل على منصات التواصل بين من رحّب بالاعتذار وعدّه خطوة ضرورية، ومن رأى أن المفردات كانت موجَّهة بوضوح إلى أبناء المحافظة. واعتبر بعض أبناء دير الزور أن التوصيف يعكس إشكالية اجتماعية قائمة في النظرة الفوقية بين الريف والمدينة، فيما دعا آخرون إلى قبول الاعتذار باعتباره «من شيم الكرام»، مذكّرين بأن للشرع الأب مقابلات سابقة امتدح فيها أهل دير الزور.