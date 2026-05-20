مقتل وإصابة 19 شخصاً بانفجار سيارةمفخخة في دمشق

قتل جندي على الأقل وأصيب 18 آخرون، أمس، جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، لافتة إلى إن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة ناسفة قرب أحد الأبنية التابعة لها.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في وقت سابق عن سماعه دوي انفجار في منطقة باب شرقي، قبل أن يشاهد سيارة تحترق في وسط الشارع، قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع والواقع بمحاذاة المدينة القديمة.

وأوردت وزارة الدفاع في بيان: «اكتشفت إحدى مجموعات الجيش العربي السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة» لها في منطقة باب شرقي.

وأضافت: «تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة»، لم تحدد عددهم.

ونقلت الوكالة ⁠العربية السورية للأنباء عن مدير الإسعاف والطوارئ ​في ⁠وزارة الصحة ⁠نجيب النعسان، قوله إن عدد المصابين ⁠الذين وصلوا إلى المستشفيات جراء انفجار السيارة بلغ 18. وكان مصدر في الدفاع المدني أفاد في وقت سابق عن مقتل شخص على الأقل، جراء الانفجار.

وأوضح مصدر أمني أن الكشف الأوّلي على مكان الانفجار يرجّح أنه ناجم «عن عبوة ناسفة مزروعة في السيارة».