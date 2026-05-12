تحدي القراءة العربي يتوج بانة عمر عبدالله بطلة لدورته العاشرة في سوريا

فازت الطالبة بانة عمر عبدالله، بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الجمهورية العربية السورية، في ختام تصفيات شارك فيها 1371225 طالباً وطالبة، مثلوا 6331 مدرسة وتحت إشراف 10090 مشرفاً ومشرفة.

جرى الإعلان عن فوز الطالبة بانة عمر عبدالله، من الصف السابع في مدرسة معضمية الشام التابعة لمديرية التربية في ريف دمشق باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة السورية دمشق، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتور محمد عبدالرحمن تركو، وزير التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، ومعالي هند قبوات، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور يعرب بدر، وزير النقل في الجمهورية العربية السورية، ومعالي محمد يسر برنية، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، وسعادة حمد راشد علي بن علوان الحبسي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، وسعادة عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي والمهتمين بالشأن المعرفي والثقافي، وحشد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المتنافسين.

وتم خلال الحفل أيضا، تكريم آلاء ناصر شروخ، من مديرية التربية في القنيطرة بلقب "المشرفة المتميزة"، والمدرسة الثانوية الشرعية الأولى للبنات من مديرية التربية في حلب لحصولها على لقب "المدرسة المتميزة"، في حين كان المركز الأول في فئة أصحاب الهمم من نصيب الطالب محمود عمران، من الصف الخامس في معهد التربية الخاصة في حلب في ختام منافسات هذه الفئة التي شارك فيها 800 طالب وطالبة.

وإضافة إلى الطالبة بانة عمر عبدالله، الفائزة بلقب بطلة الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية العربية السورية، ضمت قائمة العشرة الأوائل كلا من وتين خالد المصري، من الصف الثاني في مدرسة دار الوحي الشريف التابعة لمديرية التربية في درعا، وملاك حسين عبد الكريم، من الصف الخامس في مدرسة المأمون (حماة)، وماسة حسين صويري، من الصف الرابع في مدرسة دلال المغربي (حلب)، وتيم نادر خير بك، من الصف العاشر في مدرسة آفاق المستقبل (اللاذقية)، وآنا فراس المغيزيل، من الصف الرابع في مدرسة سما الأشرفية (ريف دمشق)، ورفيف جمال عبد اللطيف، من الصف الحادي عشر في مدرسة أم سلمة (إدلب)، وريماس عثمان، من الصف العاشر في مدرسة سليمان بن عبد الملك (دمشق)، والوليد أحمد الشيخ أحمد، من الصف الثالث الثانوي في مدرسة سيف الدولة (حلب).

وسجل تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم.. كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات.

وقال معالي الدكتور محمد عبدالرحمن تركو، إن المشاركة السورية الواسعة في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، والتي تجاوزت 1.3 مليون طالب وطالبة بزيادة 135% عن الدورة الماضية التي شارك فيها 583127 طالباً وطالبة، تعكس التزام المنظومة التعليمية بترسيخ ثقافة القراءة ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية الوعي والمعرفة لدى الأجيال الناشئة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال النوعي يجسد نجاح الجهود التربوية في تحويل القراءة إلى ممارسة يومية مستدامة وسلوك معرفي راسخ بين الطلبة.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس فاعلية البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، والتي تستهدف تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والتحليل، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع في المجالات المختلفة.

وقدم معالي الدكتور محمد عبدالرحمن تركو، الشكر لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" على جهودها المتواصلة في إطلاق ودعم المبادرات المعرفية الرائدة، وفي مقدمتها تحدي القراءة العربي، الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، وفتح آفاق أوسع أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

من جانبه، أعرب الدكتور فوزان الخالدي، عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي أظهره طلبة الجمهورية العربية السورية في تحدي القراءة العربي، مؤكداً أن هذه المشاركة المتميزة تعكس شغفاً حقيقياً بالقراءة وإصراراً على التميز المعرفي، وتجسد الأثر الإيجابي للمبادرة في ترسيخ ثقافة القراءة في العالم العربي.

وقال إن تحدي القراءة العربي يواصل أداء رسالته في بناء أجيال مؤمنة بقيمة العلم والمعرفة، قادرة على صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها، من خلال توفير منصة ملهمة لاكتشاف الطاقات وتنمية مهاراتها، وتعزيز حضور اللغة العربية كوعاء للعلم والإبداع، مؤكداً أن المبادرة ماضية في تطوير برامجها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وبأن القراءة هي المفتاح الأول لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

وهنأ الدكتور فوزان الخالدي، باسم فريق عمل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتحدي القراءة العربي، جميع الفائزين في الدورة العاشرة على مستوى الجمهورية العربية السورية، مشيداً بجهودهم وتميزهم وإصرارهم على تحقيق التفوق، وأكد أن هذا الإنجاز ثمرة تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والمنظومة التعليمية، ودليل على نجاح المبادرة في تعزيز مكانة القراءة كقيمة محورية في بناء أجيال واعية ومبدعة.

يهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى ترسيخ القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتعزيز مكانة اللغة العربية ودورها في نقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد الحضارة الإنسانية واستئناف مساهمة المنطقة فيها.

ويهدف التحدي أيضا إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال إطّلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.