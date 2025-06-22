مقتل 20 شخصاً في تفجير إرهابي بكنيسة في دمشق





قالت السلطات الصحية ومصادر أمنية إن 20 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب عشرات جراء تفجير انتحاري استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "انتحاريا يتبع تنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وصرح مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن رجلين شاركا في الهجوم، أحدهما الذي فجر نفسه.

وذكر مصدر أمني آخر لرويترز أن تنظيم داعش يقف وراء عدة محاولات لشن هجمات على الكنائس في سوريا منذ سقوط الأسد، لكن هذه أول محاولة تنجح.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزارة الصحة قولها إن 52 شخصا أصيبوا أيضا في التفجير.

وأظهر بث مباشر من موقع الحادث نشرته فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مشاهد دمار من داخل الكنيسة، بما في ذلك أرضية ملطخة بالدماء ومقاعد الكنيسة المحطمة.