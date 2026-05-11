الشرع يُبعد شقيقه في أول تعديل حكومي

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، أول تعديل حكومي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، شمل شقيقه ماهر. وعين الشرع محافظ حمص السابق عبدالرحمن الأعمى أميناً عاماً للرئاسة، خلفاً لشقيقه ماهر.

ويُعد هذا أول تعديل رسمي يجريه الشرع منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس 2025 عقب إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد نهاية 2024.

وشملت القرارات استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى بخالد فواز زعرور، الذي شغل سابقاً عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق، وباسل السويدان وزيراً للزراعة بدلاً من أمجد بدر. كما أصدر الشرع قرارات بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات، في إطار ترتيب الإدارة المحلية.