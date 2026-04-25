سوريا تبدأ الأحد محاكمة شخصيات بارزة من عهد الأسد

تبدأ السلطات السورية الأحد محاكمة شخصيات بارزة من حقبة الحكم السابق بعد توقيفهم خلال الاشهر الماضية، بدءا بالمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، وفق ما أفاد مصدر في وزارة العدل وكالة فرانس برس السبت.

وأفاد المصدر في وزارة العدل "تبدأ الأحد أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري السابق"، حيث تعقد "أوّل جلسة لمحاكمة عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.

ونجيب هو قريب الرئيس السابق بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.

وأوضح المصدر أن محاكمة نجيب "سوف تليها تباعا محاكمة وسيم الاسد" وهو أيضا أحد أقرباء الأسد "وطيارين شاركوا بقصف المدن والبلدات السورية" خلال النزاع، بالإضافة إلى أمجد يوسف الذي أوقفته السلطات الجمعة، وهو المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن في دمشق عام 2013 راح ضحيتها عشرات الأشخاص.