سوريا تحبط مخططاً تخريبياً.. وتتهم "حزب الله" بالوقوف خلفه

أعلنت السلطات السورية الأحد إحباط مخطط يهدف الى إطلاق صواريخ "خارج الحدود"، متهمة خلية مرتبطة بـ "حزب الله" اللبناني بالوقوف خلفه.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله "إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة" بالحزب.

وأوضح أن الخلية "كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول مكان العملية التي نفذتها الاستخبارات العامة والأمن الداخلي.

ويأتي الاعلان السوري في وقت يسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف هش لإطلاق النار بين "حزب الله" واسرائيل في لبنان، من المقرر أن يستمر عشرة أيام.