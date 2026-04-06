سوريا وأوكرانيا تتفقان على التعاون في الأمن والاقتصاد

استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور وفد وزاري من البلدين، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وقال الرئيس السوري في حسابه على "إكس": "استقبلتُ في دمشق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. وتؤكد الزيارة توجه سوريا نحو توسيع شراكاتها الدولية بما يدعم التنمية ويعزّز الاستقرار".

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا وسوريا تعهدتا بتعزيز التعاون الأمني خلال محادثات الأحد.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام "اتفقنا على العمل معا من أجل توفير مزيد من الأمن وفرص التنمية لمجتمعينا... هناك اهتمام كبير بتبادل الخبرات ⁠العسكرية والأمنية".

وذكر زيلينسكي "تمكّنا من مناقشة كل شيء: من قضايا الأمن والدفاع، والوضع في المنطقة والحرب في إيران، وصولا إلى التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية بين بلدينا".

وزار زيلينسكي خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة دول في الشرق الأوسط مبديا استعداد أوكرانيا ‌لتقديم خبرتها في مجال التصدي لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي ‌اكتسبتها خلال حربها المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.