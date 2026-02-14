"عين الصقر" تحلّق مجدداً.. قصف 30 هدفاً في سوريا

أعلن الجيش الأميركي السبت أنه وجّه ضربات جوية طالت أكثر من 30 هدفا تابعاً لـ"داعش" في سوريا خلال فبراير الجاري، واضعاً ذلك في إطار "مواصلة الضغط" عليه بعد هجوم استهدف قواته العام الماضي.

وتزامنت الضربات التي وقعت بين الثالث من فبراير و12 منه، بحسب القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مع عملية نفذّتها لنقل آلاف سجناء "داعش" من مراكز تديرها القوات الكردية في سوريا الى العراق.

وأعلنت سنتكوم في بيان أنها نفذت خلال تلك الفترة "عشر غارات جوية على أكثر من 30 هدفاً في سوريا، لمواصلة الضغط العسكري المستمر على التنظيم الإرهابي. وأوضح البيان أن هذه الغارات استهدفت "مواقع لبنى تحتية ومخازن أسلحة".

وأشارت إلى أنها نفذت ضربات أخرى بين 27 يناير والثاني من فبراير، استهدفت موقع اتصالات ومركزا لوجستيا ومخازن أسلحة.

وأتت هذه الضربات في إطار عملية "عين الصقر" التي أطلقتها واشنطن ردا على هجوم تعرضت له قوات أميركية وسورية في تدمر في 13 ديسمبر، أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.

وأوضحت القيادة المركزية أن "عين الصقر" أسفرت خلال شهرين، عن "قتل أو أسر" أكثر من 50 عنصرا من "داعش"، وتدمير أكثر من 100 هدف له.