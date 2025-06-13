سوريا تندد بالتوغل الإسرائيلي جنوب دمشق

قالت دمشق، أمس، إن التوغل الإسرائيلي في قرية بيت جن في ريف دمشق جنوباً، والذي أسفر عن اختطاف سبعة أشخاص ومقتل مدني، يمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية».

وقالت الداخلية السورية، في بيان، أقدمت قوات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مؤلّفة من دبابات وناقلات جند ودوريات راجلة، ورافق هذه القوة طيران استطلاع مُسيّر، على التوغّل في قرية بيت جن التابعة لمنطقة قطنا بريف دمشق.

وأضاف البيان: «نفّذت القوة المحتلة عمليات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين، أسفرت عن اختطاف سبعة أشخاص، وترافق هذا التصعيد مع إطلاق نار مباشر على الأهالي في القرية، ما أسفر عن مقتل أحد المدنيين كما تمّ نقل المخطوفين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة».

وتابع: «نؤكد أن هذه الاستفزازات المتكرّرة تُشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية، وهي ممارسات لا يمكن أن تقود المنطقة إلى الاستقرار، ولن تجرّ إلا المزيد من التوتر والاضطراب».

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم عناصر من حركة «حماس» كانوا يعتزمون شن هجمات ضد إسرائيل، وأنهم نقلوا إلى إسرائيل للتحقيق معهم. وأوضح أن قواته عثرت أيضاً على أسلحة في المنطقة.