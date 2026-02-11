بيروت ودمشق تبحثان تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا

يعقد المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني الدكتور أحمد تامر، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً عند معبر الجديدة برفقة معنيين في قطاع النقل، مع وفد وزارة النقل السورية، لبحث قرار السلطات في سوريا تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام" ، يأتي الاجتماع في إطار متابعة ملف حركة الشاحنات اللبنانية عبر المعابر البرية، في ضوء المستجدات التنظيمية الأخيرة، وبهدف مناقشة الآليات المعتمدة وانعكاساتها على قطاع النقل البري وحركة التصدير.

ويضم الوفد اللبناني ممثلين عن الجهات المعنية في قطاع النقل، بما يعكس حرص وزارة الأشغال العامة والنقل والوزير فايز رسامني على مواكبة التطورات بالتنسيق المباشر مع الجانب السوري، بما يخدم انتظام حركة العبور ويحفظ المصالح المشتركة.