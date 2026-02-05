سوريا.. القوات الأمريكية تبدأ إخلاء قاعدة الشدادي في ريف الحسكة

كشفت مصادر كردية سورية اليوم الخميس بأن القوات الأميركية بدأت عملية نقل واسعة للمعدات العسكرية من قاعدة "الشدادي" إلى قاعدة "خراب الجير" بريف الحسكة، في إطار خطة لإعادة التموضع في المنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإن عملية نقل المعدات والآليات اللوجستية، التي انطلقت باتجاه منطقة رميلان أقصى شمال شرقي سوريا، من المتوقع أن تستغرق نحو أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن تواجد القوات الأميركية سيكون مقتصرا مستقبلا على قاعدة "قسرك" الواقعة شمال مدينة الحسكة.

وكان مصدر خاص أكد لتلفزيون سوريا، الأربعاء، أن القوات الأمريكية في قاعدة الشدادي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تستعد للانسحاب الكامل خلال الساعات القادمة.

وبحسب المصدر، فإن القوات المتواجدة في القاعدة تستعد للانسحاب بشكل كامل خلال الـ24 ساعة المقبلة، وسط ترجيحات بأن يكون الانسحاب إلى خارج الأراضي السورية بالكامل.

وأواخر الشهر الفائت، قالت وكالة "الأناضول" التركية إن القاعدة الجوية العسكرية التابعة للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، في مدينة الشدادي، شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الوكالة، رُصد هبوط طائرة شحن تابعة للولايات المتحدة في قاعدة الشدادي الجوية، مع ملاحظة تنفيذ عمليات تحميل على متنها.